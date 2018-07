POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Emsdetten (ots) - Neubrückenstraße / Nordwalder Straße / Am Strietbach Samstag, 07.07.2018, 14:11 Uhr Ein 29-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Nordwalder Straße in Fahrtrichtung der Kreuzung mit der Neubrückenstraße/Am Strietbach. Hier kollidierte er mit einer 55-jährigen Pkw-Fahrerin, die auf der Straße Am Strietbach in Fahrtrichtung Neubrückenstraße fuhr. Die Lichtzeichenanlage war aufgrund eines technischen Defektes nicht in Betrieb. Die Verkehrsführung erfolgte demnach über Verkehrszeichen. Die 55-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. An beiden Fahrzeugen entstanden Totalschäden. Durch die Feuerwehr Emsdetten wurden auslaufende Betriebsstoffe abgebunden. Die Schadenshöhe wird mit 8.000 Euro angegeben.

