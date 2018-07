POL-ST: Ochtrup, Diebstahl in der Weiner

Ochtrup (ots) - In der Bauerschaft Weiner war am frühen Freitagmorgen (06.07.2018) ein Dieb unterwegs. Der Polizei ist ein Einbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus gemeldet worden, das sich zwischen der Ochtruper Landstraße, der B 54 und der Metelener Straße befindet. Eine Bewohnerin war zwischen 04.15 Uhr und 04.30 Uhr durch den Schein einer Taschenlampe geweckt worden. Offenbar hatte eine Person in das Zimmer geleuchtet und war sofort wieder verschwunden. Im Nebenraum lief die Person, wie deutlich zu hören war, gegen einen Gegenstand, danach war Ruhe. Als die Bewohnerin in den Raum betrat, sah sie nur noch die weit aufstehende Terrassentür. Sie stellte den Diebstahl einer Tasche fest, in der sich auch ein Portmonee befunden hatte. Später wurde die Tasche auf einer Wiese gefunden, die an das Grundstück des Hauses grenzt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können, Telefon 02553/9356-4155. Sie fragt: Wer hat in dem Bereich zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht?

