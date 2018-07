POL-ST: Steinfurt-Bu., Einbruchsversuche

Steinfurt (ots) - Unbekannte Täter wollten in der Nacht zum Donnerstag (05.07.2018) in zwei Firmengebäude im Gewerbegebiet Sonnenschein einsteigen. Am Buschkamp versuchten sie an den Gebäuden ein Rolltor und eine Tür gewaltsam zu öffnen. Der Schaden an dem Tor ist gering und der an der Tür liegt bei etwa 1.000 Euro. In beiden Fällen schafften es die Unbekannten nicht, die Räume zu betreten. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwochnachmittag, 17.15 Uhr und Donnerstagmorgen, 07.15 Uhr. Hinweise bitte unter Telefon 02551/15-4115.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell