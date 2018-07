POL-ST: Rheine, Exhibitionist

Rheine (ots) - Auf der Ulmenstraße hat sich am Donnertagabend (05.07.2018) ein unbekannter Mann zwei Mädchen in schamverletzender Weise gezeigt. Die beiden Jugendlichen befanden sich gegen 21.00 Uhr auf dem Gehweg, als ein 20 bis 30 Jahre alter Radfahrer neben ihnen hielt. Er sprach die Mädchen an, entblößte sich und zeigte sich den Beiden. Anschließend fuhr er mit dem Fahrrad in Richtung Lilienthalstraße davon. Der Mann hatte ein westeuropäisches Aussehen, war korpulent und hatte blonde Haare. Er trug ein schwarzes T-Shirt, eine graue kurze Jogginghose und ein schwarzes Basecap. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Vorfall oder zu der noch unbekannten männlichen Person unter Telefon 05971/938-4215.

