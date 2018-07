POL-ST: Greven, Verkehrsunfall mit Verletzten

Greven (ots) - Auf der Rechts-vor-Links-Kreuzung zweier Wirtschaftswege sind am Donnerstagabend (05.07.2018) zwei Fahrräder kollidiert. Ein 52-jähriger Radfahrer fuhr gegen 20.20 Uhr auf die Kreuzung Guntruper Straße/Lauesch/Bockholter Ring zu, an der sich von rechts ein 78-jähriger Radfahrer näherte. Dieser bremste stark ab und stürzte. Der 52-Jährige fuhr über das Hinterrad des liegenden Fahrrades und stürzte ebenfalls. Der 52-Jährige erlitt schwere und der 78-Jährige leichte Verletzungen. An den Fahrrädern der beiden Münsteraner entstanden Sachschäden, die auf jeweils 150 Euro geschätzt werden.

