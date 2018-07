POL-ST: Pressebericht der KPB Steinfurt für Samstag, 07.07.2018

Steinfurt (ots) - Brand eines Gerätschuppens 48432 Rheine, Im Niengrund Samstag, 07.07.2018, 00:35 Uhr Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein ehemaliges Stellwerkhaus der Deutschen Bundesbahn in Brand. Durch das Feuer wurde ein angrenzender Gerätschuppen komplett zerstört. In Mitleidenschaft wurde auch der Dachstuhl des Hauptgebäudes gezogen. Die Schadenshöhe liegt im 5-stelligen Bereich. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizeiwache Rheine unter der Telefonnummer 05971-938-0 zu melden.

Erhöhte Brandgefahr im Kreisgebiet Vermutlich begünstigt durch die trockene Witterung mussten Feuerwehr und Polizei am Samstagmorgen innerhalb weniger Minuten zu zwei Bränden ausrücken. In Greven meldeten Anwohner um 10:17 Uhr den Brand von Unterholz eines Waldes am Heckenweg. Dieses stand auf einer Fläche von ca. 25 qm in Brand und musste durch die Feuerwehr abgelöscht werden. Um 10:32 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache die Böschung der B 219, Höhe Überführung Hanfteichweg, in Fahrrichtung Ibbenbüren über eine Fläche von 20 qm in Brand. Die B 219 musste für die Dauer der Löscharbeiten in beide Fahrrichtungen für 15 Minuten gesperrt werden.

