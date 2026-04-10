Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Fotofahndung nach Betrug - Wer kennt die Tatverdächtigen?

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Recklinghausen (ots)

Bislang unbekannte Täter bestellten in einem Onlineshop mehrere Schuhe. Dafür nutzen sie missbräuchlich die Personalien einer Frau aus Dorsten. Die Ware wurde anschließend in einer Postfiliale an der Borkener Straße abgeholt. Eine Überwachungskamera nahm eine tatverdächtige Frau und einen tatverdächtigen Mann auf. Fotos und weitere Infos zu den mutmaßlichen Betrügern finden sie unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/200313

Hinweistelefon: 0800 2361 111

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