PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Fotofahndung nach Betrug - Wer kennt die Tatverdächtigen?

POL-RE: Dorsten: Fotofahndung nach Betrug - Wer kennt die Tatverdächtigen?
  • Bild-Infos
  • Download

Recklinghausen (ots)

Bislang unbekannte Täter bestellten in einem Onlineshop mehrere Schuhe. Dafür nutzen sie missbräuchlich die Personalien einer Frau aus Dorsten. Die Ware wurde anschließend in einer Postfiliale an der Borkener Straße abgeholt. Eine Überwachungskamera nahm eine tatverdächtige Frau und einen tatverdächtigen Mann auf. Fotos und weitere Infos zu den mutmaßlichen Betrügern finden sie unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/200313

Hinweistelefon: 0800 2361 111

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren