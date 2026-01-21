PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: 14-Jährige gesucht - Fotofahndung

Recklinghausen (ots)

Bei der Suche nach einer Jugendlichen aus Dorsten bittet die Polizei um Mithilfe. Die 14-Jährige verließ am Montagmorgen ihre Wohnanschrift. Sämtliche Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden der 14-Jährigen.

Im Fahndungsportal finden Sie weitere Informationen und ein Foto der Vermissten:

https://polizei.nrw/fahndung/192537

Hinweise zum Aufenthaltsort der Jugendlichen werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

