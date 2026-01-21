Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Dorsten: 14-Jährige gesucht - Fotofahndung
Recklinghausen (ots)
Bei der Suche nach einer Jugendlichen aus Dorsten bittet die Polizei um Mithilfe. Die 14-Jährige verließ am Montagmorgen ihre Wohnanschrift. Sämtliche Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden der 14-Jährigen.
Im Fahndungsportal finden Sie weitere Informationen und ein Foto der Vermissten:
https://polizei.nrw/fahndung/192537
Hinweise zum Aufenthaltsort der Jugendlichen werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.
