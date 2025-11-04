Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Marl: 14-Jährige vermisst - Fahndung mit Foto
Recklinghausen (ots)
Die Polizei bittet bei der Suche nach einer 14-Jährigen um Mithilfe. Die Jugendliche ist aus Marl verschwunden und wird seit dem 29.10.25 vermisst.
Die bisherigen Suchmaßnahmen blieben erfolglos. Ein Foto des Mädchens finden Sie unter dem folgenden Link:
https://polizei.nrw/fahndung/185181
Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der 14-Jährigen machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.
