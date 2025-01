Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten/Marl: Einbrüche - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Dorsten

Mit Schmuck und Bargeld flüchteten unbekannte Einbrecher aus einem Einfamilienhaus Am Beisenbusch. Die Täter brachen am Freitagvormittag in das Gebäude ein. Dazu hebelten sie die Terrassentür auf. Die Fluchtrichtung der Einbrecher ist unbekannt.

Marl

Am Freitagvormittag brachen unbekannte Täter in ein freistehendes Einfamilienhaus am Wellerfeldweg ein. Sie hebelten ein Fenster im Erdgeschoss auf und gelangten so in die Wohnräume. Nach ersten Erkenntnissen suchten die Täter das gesamte Haus nach Beute ab. Als Beute nahmen sie mindestens zwei Armbanduhren mit. Als Fluchtweg nutzten die Einbrecher den Weg durch den Wintergarten.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

