POL-RE: Gladbeck: Tatverdächtiger nach versuchtem Einbruch gesucht - Fahndung mit Fotos

Recklinghausen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen (5:40 Uhr) wurde eine 22-Jährige aus Essen schwer verletzt. Die Frau war mit ihrem Auto auf der Westruper Straße in Fahrtrichtung Hullerner Straße unterwegs. Aus nicht abschließend geklärter Ursache kam sie von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Am Fahrzeug entstand ein geschätzter ...

