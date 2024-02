Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Westkirchen. Hinweise auf Tatverdächtige erbeten

Warendorf (ots)

Am Samstag, 17.2.2024, gegen 0.15 Uhr stellte ein Anwohner Verdächtige auf dem Balkon der Windmühle auf dem Mühlenweg in Westkirchen fest. Der 38-Jährige, der einen Hund ausführte, ging zur Windmühle und traf auf zwei männliche Jugendliche. Diese hatten Gegenstände aus der Mühle dabei, die sie fallen ließen. Nach einer Ansprache flohen der Angesprochene so wie sein Mittäter. Auf einer Leiter, die am Gebäude stand, stellte der Westkirchener zwei weitere Personen fest. Der männliche Jugendliche kam auf den Zeugen zu, schlug ihm in das Gesicht und drohte ihm. Der 38-Jährige stürzte nach einem zweiten Angriff und verletzte sich leicht. Der Tatverdächtige sowie seine weibliche Mittäterin flüchteten in Richtung Hoetmarer Straße. Einer der Jugendlichen könnte Tim heißen. Wer kann Angaben zu den tatverdächtigen Jugendlichen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

