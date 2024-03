POL-RE: Marl: Ampel fällt nach Unfall aus

Recklinghausen (ots) - 3.000 Euro Sachschaden hinterließ ein unbekannter Autofahrer nach einem Unfall am Dienstag auf einem öffentlichen Parkplatz an der Westhofenstraße. Zwischen 12:40 Uhr und 13:25 Uhr stand hier ein grauer Hyundai Tucson. Der Schaden ist an der Stoßstange hinten rechts erkennbar. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Zeugen melden sich ...

mehr