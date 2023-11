Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Jugendliche angegriffen und verletzt - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach mehreren Tatverdächtigen, die am späten Freitagabend am Europaplatz drei Jugendliche attackiert und geschlagen haben sollen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden ein 16-Jähriger und zwei 17-Jährige aus Oer-Erkenschwick und Herten gegen 23.30 Uhr von einer fünfköpfigen Gruppe angegriffen und verletzt. Dabei soll auch ein Schlagstock zum Einsatz gekommen sein. Der 17-Jährige aus Herten musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Täter flüchteten in Richtung Innenstadt. Zwei Personen konnten näher beschrieben werden: 1) männlich, etwa 20 Jahre alt, ca. 1,73m groß, schwarze Haare (Locken). 2) männlich, etwa 19 bis 25 Jahre alt, ca. 1,75m groß, dunkle kurze Haare, kurzer Vollbart (1 bis 2cm), schwarzer Kapuzenpullover, schwarze Hose. Die drei anderen Beteiligten wurden als männlich und dunkel gekleidet beschrieben. Außerdem sollen sie dunklere Hautfarben gehabt haben. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall selbst oder zu Tatverdächtigen geben kann, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell