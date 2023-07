Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Von der Fahrbahn abgekommen - zwei Verletzte

Recklinghausen (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein 23-jähriger Gladbecker heute Nacht (00:20 Uhr) mit seinem Auto von der Straße ab und prallte gegen einen Pfosten. Er war auf der Konrad-Adenauer-Straße unterwegs. Die genaue Unfallörtlichkeit liegt etwa in Höhe der Voßstraße, in einer Linkskurve. Der Fahrer und sein 15-jähriger Beifahrer, beide aus Gladbeck, wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro.

