Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Zigarettenautomatenspregnung

Recklinghausen (ots)

Dorsten:

An der Ecke Wischenstück/ Eichenstück sprengten zwei bislang Unbekannte in den heutigen Morgenstunden (5.15 Uhr) einen Zigarettenautomaten auf. Sie entwendeten die Tabakwaren und flüchteten in Richtung Süden. Zeugen konnten den Vorfall beobachten und die Polizei informieren. Sie beschrieben die Täter wie folgt: 1. Person: Dick, dunkel gekleidet 2. Person: ca. 185 cm groß, normale Statur, bekleidet mit schwarzem Kapuzenpullover und Jeanshose

Die Polizei stellte die restlichen Zigarettenschachteln und den zerstörten Automaten sicher.

Gladbeck:

An der Lambertistraße hebelten Einbrecher eine Wohnungstür im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses auf. Sie durchwühlten sämtliche Schränke und Behältnisse und flüchteten schließlich unerkannt mit einem Fernseher. Der Einbruch geschah am Freitag, zwischen 20 Uhr und 23.30 Uhr.

Zu einem weiteren Einbruch kam es in der Neujahrsnacht am Lökensweg. Hier drückten Unbekannte das Rollo hoch und hebelten dann eine Terrassentür des Hauses auf. Sie durchsuchten die Wohnräume nach Diebesgut und entkamen dann unerkannt mit Schmuck.

Marl:

Zwischen 20.15 Uhr und 23.55 Uhr brachen unbekannte Täter am Samstag in ein Haus am Jupiterweg ein. Mit einem Tresor und Schmuck flüchteten sie. Bislang liegen keine näheren Hinweise auf die Einbrecher vor.

Herten:

Auf der Karstraße sind unbekannte Täter an Silvester - in der Nacht auf Samstag oder am frühen Samstagmorgen - in ein Wohnhaus eingebrochen. Sie hebelten die Haustür auf und durchsuchten offenbar gezielt das Wohnzimmer. Gestohlen wurde Bargeld und Goldschmuck.

Auf der Roonstraße wurde am Silvesterabend in eine Dachgeschosswohnung eingebrochen. Unter anderem wurden Kleiderschränke durchwühlt. Gestohlen wurde aber offenbar nichts.

Recklinghausen:

Auf der Neustraße wurde am Freitagabend in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Betroffen war eine Wohnung im ersten Obergeschoss. Nach bisherigen Erkenntnissen kletterten die Täter gegen 19.05 Uhr auf den Balkon und brachen die Balkontür auf. Die Wohnung selbst wurde komplett durchsucht. Eine Zeugin hatte verdächtige Geräusche gehört und die Bewohnerin informiert, die gerade nicht zu Hause war. Als sie nachschaute, sah sie noch, wie zwei Täter über die Balkonbrüstung sprangen und wegliefen. Täterbeschreibung: männlich, beide maximal 1,70m groß, zwischen 20 und 25 Jahre alt, dunkle Kleidung. Gestohlen wurde Schmuck.

Auf der Rheinlandstraße wurde am frühen Freitagabend in eine Wohnung eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten dann die gesamte Wohnung. Gestohlen wurden Umschläge mit Bargeld.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

