POL-RE: Gladbeck: Junge auf Fahrrad angefahren

Recklinghausen (ots) - Am Mittwochvormittag, um 11:30 Uhr, fuhr ein 71-jähriger Rollerfahrer aus Castrop-Rauxel im Kreisverkehr Westring/Engellaustraße. Gleichzeitig wollte eine 66-jährige Autofahrerin aus Castrop-Rauxel von der Engellaustraße in den Kreisverkehr einfahren. Dabei kam es zum Unfall mit dem Rollerfahrer. Der Mann stürzte und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen fuhr ihn in ein Krankenhaus. Zur ...

mehr