Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Mit Fallrohr weggelaufen

Recklinghausen (ots)

Ein 35-jähriger Bottroper hörte heute Morgen, gegen 8.30 Uhr, verdächtige Geräusche Am Schlangenholt. Als er nachschaute konnte er sehen, wie ein unbekannter Mann ein Regenwasser-Fallrohr von der Hauswand abmontierte und damit weglief. Der 35-Jährige rannte hinter dem Mann her, der daraufhin aufgab und stehenblieb bis die Polizei kam. Der mutmaßliche Dieb, ein 43-jähriger Mann, wurde vorläufig festgenommen und musste mit zur Wache. Die Beute ging zurück an den Hausbesitzer. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

