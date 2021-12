Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Zwischen Samstagabend und Montagvormittag hebelten unbekannte Täter die Terrassentür zu einem freistehenden Einfamilienhaus an der Straße Vogelsrauh auf. Entwendet wurde nichts. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

An der Scharnhölzstraße schlugen Unbekannte mit einem Pflasterstein eine Fensterscheibe einer Doppelhaushälfte ein. Der Einbruch passierte am Montag zwischen 04:00 Uhr und 16:45 Uhr. Durch das Loch in der Scheibe konnte der Türgriff umgelegt werden. Die Täter durchsuchten das Gebäude nach Beute. Mit Bargeld flüchteten sie in unbekannte Richtung.

In der Nacht zu Dienstag brachen Unbekannte in ein freistehendes Einfamilienhaus am Drosselweg ein. Sie hebelten ein Fenster auf und gelangten so in die Wohnräume. In einem Schrank hebelten die Täter einen Tresor auf und entwendeten daraus Bargeld. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Marl

Am Dienstag, gegen 10:30 Uhr nutzte ein unbekannter Täter ein zum Lüften geöffnetes Fenster, um in eine Erdgeschosswohnung an der Wallstraße zu gelangen. Durchsucht wurde ein Nachttisch. Anschließend flüchtete der Täter mit Schmuck in unbekannte Richtung.

Recklinghausen

Am Samstag zur Tageszeit brachen Unbekannte an der Esseler Straße in ein Haus ein. Um ins Gebäude zu gelangen, hebelten sie ein Fenster im Erdgeschoss auf. Anschließend stemmten sie im Keller einen Tresor aus der Wand. Mit dem Tresor und Schmuck flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell