POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Gladbeck

An der Schwechater Straße brachen unbekannte Täter in ein Haus ein. Sie hebelten die Terrassentür auf und gelangten so ins Innere. Diverse Räumlichkeiten wurden täterseits durchsucht. Mit Schmuck und einigen Weihnachtsgeschenken flüchteten sie unerkannt. Der Einbruch ereignete sich am Donnerstag, zwischen 15 Uhr und 18.10 Uhr.

In der Nacht zu heute brachen unbekannte Täter in einen Container (Testzentrum) an der Burgstraße ein. Sie brachen die Tür auf und durchsuchten den Innenraum. Mitsamt elektronischer Geräte, einem Stromgenerator, etwas Bargeld und mehreren Testkits entkamen die Täter, bislang unerkannt.

Castrop-Rauxel

Gestern, in der Zeit von 15 Uhr bis 17 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung an der Dortmunder Straße, nahe der Mengeder Straße. Sie hebelten ein Fenster auf, durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten und flüchteten anschließend vom Tatort. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Herten

Unbekannte entwendeten an der Kaiserallee einen weißen BMW X3 mit RE(cklinghäuser) Kennzeichen. Der Wagen stand zuletzt in der Einfahrt. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Der Tatzeitraum erstreckt sich von 05.40 Uhr bis 05.55 Uhr des heutigen Morgens.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

