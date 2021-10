Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Datteln

Zwischen Sonntag 10:00 Uhr und Montag 07:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, weißen Hyundai i30 am Neuen Weg. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Der Verursacher flüchtete in unbekannte Richtung.

Marl

In der Nacht zu Montag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, grauen VW Golf an der Holunderstraße. Möglicherweise hat ein Lkw den Golf in den Morgenstunden beschädigt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. An dem Auto entstand 2.000 Euro Sachschaden.

Zwischen Freitagabend und Samstag 01:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, braunen BMW 520d an der Siegfriedstraße. An dem Fahrzeug entstand 7.000 Euro Sachschaden. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell