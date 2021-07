Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Zusammenstoß von Fahrradfahrer und Fußgänger

Recklinghausen (ots)

Am Montag fuhr ein 68-jähriger Bottroper, um 17:10 Uhr, mit seinem E-Bike auf den Radweg am Lippetor in Fahrtrichtung Stadtmitte, als ein 24-jähriger Fußgänger aus Dorsten den Radweg querte. In Höhe der Einmündung zum Ostwall kam es zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Es entstand ein geringfügiger Sachschaden von etwa 100 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell