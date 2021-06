Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Überfall an Bushaltestelle

Recklinghausen (ots)

In Höhe der Haltestelle Riegestraße an der Hervester Straße sprach ein unbekannter Mann einen 23-jährigen Marler und eine 19-jährige Marlerin am frühen Dienstagmorgen (02:15 Uhr) an. Im weiteren Verlauf zog er ein Küchenmesser mit einem grünen Griff aus der Jackeninnenseite und forderte das Handy des 23-Jährigen. Der Täter flüchtete mit dem Handy auf einem Fahrrad, als ein Linienbus sich der Haltestelle näherte. Die beiden Geschädigten stiegen in den Bus ein und informierten von der Wohnanschrift aus die Polizei.

Verletzt wurde niemand.

Personenbeschreibung: männlich. ca. 1,70m - 1,75m groß, dunkle Haare, akzentfreies Deutsch, Mund-Nasen-Schutz, beige "Bomberjacke", Kapuzenpullover, Jeanshose, weiße Schuhe, unterwegs mit einem silbernen Damenrad mit doppeltem Rahmen

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell