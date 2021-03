Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Pkw-Aufbrecher unterwegs

Eine Geldbörse erbeutete ein unbekannter Täter bei Pkw-Aufbrüchen. Das Polizeirevier Riedlingen sucht Zeugen.

Ulm (ots)

An zwei Pkw schlug ein Unbekannter in der Nacht von Freitag auf Samstag jeweils eine Seitenscheibe ein. Die Autos waren auf einem Parkplatz in der Pfarrer-Leube-Straße geparkt. Aus einem Pkw entwendete der Täter eine Geldbörse mit etwas Bargeld darin. Im zweiten fand er nichts Stehlenswertes. Der entstandene Schaden beträgt ca. 1.100 Euro. Das Polizeirevier Riedlingen bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 07371/9380 zu melden.

++++++++++++++++0489625

Polizeiführer vom Dienst/Schni Tel. 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell