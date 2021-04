Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Kaugummiautomat beschädigt

Recklinghausen (ots)

Drei Jugendliche (14 bzw. 15 Jahre jung) aus Haltern am See sind am Sonntagabend, 25. April, gegen 20.10 Uhr dabei beobachtet worden, wie sie offensichtlich versuchten, an der Uphuser Straße in Sythen einen Kaugummiautomaten aufzubrechen. Der Zeuge rief die Polizei, die die drei jungen Tatverdächtigen auch vor Ort antraf. Einer der drei hatte einen Gasbrenner dabei, einer hatte Kaugummipackungen aus dem Automaten in der Tasche. Die Eltern der drei wurden informiert. Gasbrenner und gestohlene Kaugummi stellten die Beamten sicher.

