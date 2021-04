Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Mehrere Verletzte und hoher Schaden nach Unfall auf Leveringhäuser Straße

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Leveringhäuser Straße/Am Mühlenteich sind am späten Sonntagnachmittag zwei Autos zusammengestoßen. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 18-jähriger Autofahrer aus Bochum gegen 17.30 Uhr auf der Leveringhäuser Straße stadtauswärts unterwegs, um dann nach links in die Straße Am Mühlenteich abzubiegen. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden 76-jährigen Autofahrer aus Dortmund zusammen, der auf der Leveringhäuser Straße stadteinwärts unterwegs war. Der 18-Jährige Fahrer blieb unverletzt, allerdings wurden seine beiden Beifahrer (16 und 19 Jahre aus Castrop-Rauxel) leicht verletzt. Auch der 76-Jährige und seine 74-jährige Beifahrerin wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 11.000 Euro geschätzt.

