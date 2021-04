Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

Ein 19-jähriger Autofahrer aus Dortmund fuhr vergangene Nacht, gegen 01:40 Uhr, auf der Bahnhofstraße in Richtung Wartburgstraße, als ihm ein roter Kombi auf seiner Fahrspur entgegenkam. Der rote Kombi war, in Höhe der Schulstraße, im Begriff ein anderes Auto zu überholen, dass auf der Bahnhofstraße in Richtung A42 fuhr. Um einen Zusammenstoß mit dem Überholenden zu vermeiden, lenkte der 19-jährige sein Auto nach rechts und stieß dabei gegen einen Ampelmast. Er sowie seine 18-jährige Beifahrerin aus Castrop-Rauxel blieben unverletzt. Der unbekannte Autofahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1.700 Euro.

Marl:

Nach einem Unfall entfernte sich eine Fußgängerin unerkannt vom Unfallort. Der Unfall ereignete sich am Dienstag, um 10:30 Uhr, auf der Bahnhofstraße, zwischen den Straßen "An der Burg" und "Vor den Büschen". Eine 61-jährige Recklinghäuserin wich mit ihrem Auto einer Fußgängerin aus, die vom Fußgängerüberweg auf die Straße trat. Einen Zusammenstoß konnte die 61-Jährige verhindern, jedoch beschädigte sie dabei ihren Wagen am Bordstein. Die Fußgängerin setzte ihren Weg unvermittelt in Richtung der dortigen Geschäfte fort. Sie sei etwa 30 Jahre alt und habe blonde Haare. Der entstandene Sachschaden liegt bei ca. 1.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

