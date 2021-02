Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Am frühen Donnerstagmorgen öffneten Unbekannte gewaltsam eine Garage an der Paßstraße. Aus der Garage nahmen die Täter Werkzeuge und Angelzubehör mit. An der Garage entstand leichter Sachschaden.

In der Nacht zu Donnerstag brachen unbekannte Täter die Notausgangstür einer Kindertagesstätte am Ostring auf. In einem Büro wurden mehrere Aktenschränke gewaltsam geöffnet. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Dorsten

In der Nacht zu Mittwoch entwendeten unbekannte Täter aus einer verschlossenen Garage am Dormansring einen Koffer samt Inhalt. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

An der Clemens-August-Straße hebelten unbekannte die Außentür zu einer Tiefgarage auf. Der Einbruch passierte am frühen Donnerstagmorgen. Aus der Garage nahmen die Täter Fahrradzubehör und einen Akku mit. Hinweise auf die Fluchtrichtung liegen nicht vor. An der Tür entstand etwa 300 Euro Sachschaden.

Marl

Unbekannte warfen in der Nacht zu Donnerstag mit Pflastersteinen die Verglasung eines Ladenlokals an der Zechenstraße ein. Die Täter flüchteten mit Tabakwaren in unbekannte Richtung.

Recklinghausen

Zwischen Mittwoch und Donnerstag brachen unbekannte Täter drei Lagerstätten von drei Firmen an der Christine-Englerth-Straße auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

