Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Mit Mofa gegen Fassade gefahren - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht auf der Pfarrer-Wilhelm-Schmitz-Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen ist dort am Donnerstagabend ein 12-Jähriger aus Dorsten mit einem Mofa gegen die Krankenhaus-Fassade gefahren. Der Junge blieb unverletzt, allerdings entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Nach dem Unfall fuhr der eigentliche Mofa-Fahrer bzw. Mofa-Besitzer davon. Nach Angaben des Jungen habe ihm ein junger Mann das Mofa gegen 21.30 Uhr für eine Probefahrt geliehen. Als er losgefahren sei, habe ihm der Unbekannte in den Lenker gegriffen, woraufhin dann der Unfall passiert sei. Dann sei der Unbekannte selbst auf das Mofa gestiegen und über den Krankenhaus-Parkplatz geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Mofa-Fahrer oder zum Unfallhergang selbst machen können. Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: etwa 18 Jahre alt, ca. 1,80m groß, normale Statur, schwarze Haare, Drei-Tage-Bart, bekleidet mit einer Camouflage-Jacke. Das Mofa war weiß mit einem roten Kennzeichen. Hinweise nimmt das zuständige Verkehrskommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

