POL-RE: Datteln: Autofahrer nach Unfall gesucht

Am Mittwoch um 16:00 Uhr, fuhr ein unbekannter Autofahrer einen 31-jährigen Fußgänger aus Datteln an. Der Unfall passierte, als der 31-Jährige am Kreisverkehr Horneburgerstraße/Landwehrring die Straße überquerte. Der Autofahrer fragte nach, ob alles in Ordnung sei. Der 31-Jährige bestätigte dies. Erst im Nachhinein stellte er eine leichte Verletzung fest.

Der unbekannte Autofahrer war mit einem blauen Kombi unterwegs.

Personenbeschreibung: männlich, ca. 35 Jahre alt, Bartträger, schlanke Statur

Hinweise nimmt die Polizei unter 0800 2361 111 entgegen.

