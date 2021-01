Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten/Marl: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Herten

Am Dienstagnachmittag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, silbernen Hyundai i30 an der Antoniusstraße. Der Unfall passierte zwischen 15:30 Uhr und 16:30 Uhr. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Marl

Am Dienstag, gegen 15:00 Uhr, wollte ein 38-jähriger Autofahrer aus Marl von der Droste-Hülshoff-Straße nach rechts in die Rathenaustraße abbiegen. Gleichzeitig fuhr ein unbekannter Rollerfahrer rechts an dem Auto vorbei. Es kam zum Zusammenstoß. Der Rollerfahrer flüchtete von der Unfallstelle. Der 38-Jährige fuhr dem Rollerfahrer noch bis zu einem Wohngebiet am Lohkamptor hinterher. Hier verlor er ihn aber aus den Augen. Bei dem Unfall entstand 2.000 Euro Sachschaden.

Beschreibung: schwarzer Helm, orangefarbene Jacke, roter Roller

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

