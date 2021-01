Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Kind leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochmittag fuhr ein unbekannter Lkw-Fahrer auf der Dülmener Straße in Richtung Osten. Zeitgleich fuhr ein 4-jähriges Mädchen auf einem Tretroller in Begleitung ihrer Mutter auf dem Gehweg der Dülmener Straße. Aus ungeklärter Ursache fuhr der Lkw-Fahrer auf den Gehweg. Das Mädchen erschreckte sich und stürzte zu Boden. Zu einer Berührung zwischen den Fahrzeugen ist es nicht gekommen. Die 4-Jährige verletzte sich leicht durch den Sturz. Angehörige sprachen den Fahrer noch an, der setzte seine Fahrt aber fort, ohne Angaben zu seiner Person zu machen.

Das amtliche Kennzeichen an dem Lkw konnte abgelesen werden.

Es entstand kein Sachschaden.

