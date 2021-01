POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Polizeipräsidium Recklinghausen

Bottrop

Am Samstag, zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, grauen Fiat Bravo auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Peterstraße. Nach dem Einkauf stellte eine 81-jährige Bottroperin den Schaden an ihrem Auto fest. Der Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt.

Datteln

Zwischen dem vergangenen Dienstag (29.12.) und Montagnachmittag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen beige-farbenen Hyundai i40. Das Auto stand in dem Zeitraum an der Castroper Straße. Beschädigt ist der Kotflügel rechts vorne. Es entstand 1.000 Euro Sachschaden.

