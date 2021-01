Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

Auf der Dortmunder Straße wurde zwischen Sonntagabend und dem späten Montagnachmittag in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einer Wohnung und nahmen von dort ein E-Bike mit. Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

Gladbeck:

In einer Kleingartenanlage auf der Buersche Straße wurden zwischen Sonntagnachmittag und Montagvormittag zwei Lauben eingebrochen. Die unbekannten Täter hatten es wohl auf Werkzeug abgesehen. Gestohlen wurde unter anderem ein Winkelschleifer, eine Bohrmaschine, eine Stichsäge und ein Spaten.

Herten:

Auf der Forststraße sind am Montag unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung eingebrochen. Sie durchsuchten diverse Räume und Behältnisse und flüchteten in unbekannte Richtung. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar.

Recklinghausen:

Auf einem Park & Ride Parkplatz an der Dortmunder Straße hat es einen ungewöhnlicheren Diebstahl gegeben. Aus einem geparkten 3er BMW wurde zwischen Sonntagnachmittag und Montagmittag die Autobatterie gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

