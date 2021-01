Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

Am frühen Samstagmorgen hebelten zwei unbekannte Täter ein Ladenlokal am Berliner Platz auf. Aus dem Verkaufsraum entwendeten sie Tabakwaren und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Gladbeck

In der Nacht zu Samstag brachen unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus an der Lambertistraße ein. Von hier gelangten sie in eine Garage. Aus einem unverschlossenen silbernen Peugeot Partner entwendeten die Täter Bargeld. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Unbekannte hebelten zwischen Donnerstag 12:00 Uhr und Freitag 15:30 Uhr zwei Fenster einer Schule an der Bülser Straße auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Allerdings verwüsteten die Täter einen Schulraum. Ein Wasserhahn wurde aufgedreht und eine Wand mit Farbe beschmiert. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Marl

Am Samstagnachmittag hebelten Unbekannte eine Wohnungstür im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses am Lipper Weg auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Fernseher entwendet. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Bereits am Freitagabend brachen unbekannte Täter in eine Wohnung am Lipper Weg ein. Angaben zur Beute konnten hier noch nicht gemacht werden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

