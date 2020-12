Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Missverständnis endet im Unfall

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Auf der Douaistraße ist am Donnerstag, gegen 17.40 Uhr, ein 55-jähriger Mann aus Recklinghausen angefahren und verletzt worden. Nach Angaben des Mannes wollte er eine Autofahrerin anhalten und darauf aufmerksam machen, dass sie eine Einbahnstraße in falscher Richtung befährt. Die 60-jährige Autofahrerin aus Recklinghausen deutete die Gesten und Aufforderungen des Mannes offenbar falsch, bekam nach eigenen Angaben Angst und fuhr davon. Nach bisherigen Erkenntnissen überollte sie dabei den Fuß des Mannes, woraufhin dieser noch stürzte. Wenig später fuhr die Frau noch einmal an der Unfallstelle vorbei und hielt an - Polizisten vor Ort informierten sie dann über den Unfall. Der 55-Jährige wurde leicht verletzt. Sachschaden entstand nicht.

