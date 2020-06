Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Eine Verletzte und hoher Schaden bei Auffahrunfall

Recklinghausen (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der Straße "Über den Knöchel" ist am Donnerstag, gegen 17.50 Uhr, eine Autofahrerin aus Herten verletzt worden. Die 45-Jährige war in Richtung Feldstraße unterwegs und musste bremsen, weil ein 61-jähriger Autofahrer aus Herten vor ihr in eine Einfahrt abbiegen wollte und dazu anhalten musste. Ein 56-jähriger Taxifahrer aus Herten bemerkte die wartenden Autos offensichtlich zu spät und fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto der 45-Jährigen auf das Fahrzeug des 61-Jährigen geschoben. Außerdem wurde ein geparktes Auto beschädigt. Die 45-jährige Frau aus Herten wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf fast 30.000 Euro geschätzt. Das Taxi wurde abgeschleppt.

