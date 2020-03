POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Polizeipräsidium Recklinghausen

Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Herten

Am Sonntagabend brachen unbekannte Täter über einen Balkon im ersten Obergeschoss in ein Einfamilienhaus an der Nimrodstraße ein. Die Räume im ersten Obergeschoss wurden nach Beute durchsucht. Die Täter flüchteten mit Bargeld in unbekannte Richtung.

Recklinghausen

In der Nacht zu Sonntag brachen unbekannte Täter in eine Gaststätte an der Königstraße ein. In der Gaststätte wurden zwei Spielautomaten aufgebrochen und das Münzgeld entwendet. Anschließend flüchteten die Täter mit einem Tresor als Beute in unbekannte Richtung.

Marl

In der Nacht zu Sonntag brachen Unbekannte in eine Laube an der Paul-Baumannstraße ein. Als Beute nahmen die Täter Leergut mit. Hinweise sind nicht vorhanden.

Bottrop

In der Nacht zu Sonntag brachen unbekannte Täter eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus an der Kirchhellener Straße auf. Aus der Wohnung wurde Bargeld gestohlen. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Dorsten

Am Samstagnachmittag, oder Samstagabend hebelten unbekannte Täter die Terrassentür zu einem Einfamilienhaus am Erneeweg auf. Die Räume wurden nach Beute durchsucht. Angaben zur Beute konnten noch nicht gemacht werden.

Waltrop

Am Freitagabend hebelten unbekannte Täter die Terrassentür zu einem Reihenhaus an der Straße Tinkhöfe auf. Mehrere Räume wurden nach Beute durchsucht. Die Täter flüchteten mit Schmuck, Bargeld, Parfüm und einem Mobiltelefon.

Castrop-Rauxel

In der Nacht zu Sonntag brachen Unbekannte die Tür zu einem Vereinsheim am Ringelrodtweg auf. An der Tür entstand 1.000 Euro Sachschaden. Die Täter flüchteten mit Bargeld, Kabeln, Werkzeug, einer Schubkarre und einem Hochdruckreiniger in unbekannte Richtung.

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag brachen Unbekannte die Tür zum Lagerraum eines Vereinsheims an der Wewelingstraße auf. An der Tür entstand 300 Euro Sachschaden. Zum Diebesgut konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Hinweise zu den Sachverhalten nehmen die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111 entgegen.

