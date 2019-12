Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Unbekannte Täter beschädigen Autos auf der Dorstener Straße

Recklinghausen (ots)

Auf der Dorstener Straße beschädigten unbekannte Täter in der Zeit von Freitagabend bis Samstagmorgen mehrere Autos. Dabei wurden jeweils die Autospiegel beschädigt oder abgerissen und zusätzlich der Lack an den Autos zerkratzt. Derzeit liegen Anzeigen zu sechs beschädigten Autos vor. Der entstandene Sachschaden dürfte mehrere tausend Euro betragen. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111.

