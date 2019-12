POL-RE: Castrop-Rauxel: Intensive Kontrollen im Vorfeld einer Feier von Rockern

Polizeipräsidium Recklinghausen

Für Samstagabend plante eine Rockergruppierung eine Feier in ihrem Clubhaus auf der Lange Straße. Da Hinweise vorlagen, dass an der Feier eine größere Anzahl Personen aus Rockerkreisen teilnehmen wollen, war die Polizei mit starken Kräften vor Ort. Die Beamten kontrollierten im Vorfeld der Feier an zwei Kontrollstellen im Umfeld des Clubhauses die anreisenden Teilnehmer und ihre Fahrzeuge. Mit den Kontrollen verdeutlicht die Polizei, dass sie keine rechtsfreien Räume duldet. Das Konzept der Polizei ging auf. Störungen wurden in Zusammenhang mit der Feier nicht bekannt. Es wurden insgesamt 126 Personen und 29 Fahrzeuge kontrolliert. Bei den Kontrollen wurden zwei Personen angetroffen, die ihr Fahrzeug unter Drogeneinfluss führten. Dazu wurden zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen und zwei Strafanzeigen geschrieben.

