Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Mann nach Drohung in Wohnung festgenommen

Recklinghausen (ots)

Ein 36-jähriger Mann aus Gladbeck soll am Freitag (29.11.2019) in einem privaten Telefonat geäußert haben, dass er über eine Schusswaffe verfüge und hat gedroht, diese auch einsetzen zu wollen. Der 36-Jährige hielt sich in einer Wohnung an der Horster Straße auf. Der alkoholisierte Mann wurde gegen 23.00 h in der Wohnung durch ein Spezialeinsatzkommando angetroffen und in Gewahrsam genommen. Verletzt wurde niemand. In seinem Wohnraum wurden Teile einer PTB-Waffe und kleine Mengen Drogen gefunden. Die Ermittlungen dauern an.

