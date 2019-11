Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: 13-Jährige von Auto erfasst

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, gegen 15:15 Uhr, bog ein 54-jähriger Autofahrer aus Marl in den Lipper Weg ein. Nach ersten Erkenntnissen lief eine 13-Jährige aus Marl zwischen zwei Autos auf die Fahrbahn des Lipper Weg. Der Autofahrer konnte nicht mehr bis zum Stillstand abbremsen. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die 13-Jährige leicht. An dem Auto entstand 200 Euro Sachschaden.

