POL-GS: Pressemeldung für das PK Oberharz in Clausthal-Zellerfeld vom 21.02.2019

Gartenlaube gerät in Brand

In Altenau kam es am Mittwoch, den 20.02.2019, gegen 15.30 Uhr, zu einem Einsatz für Feuerwehr und Polizei. Aus bislang ungeklärter Ursache hatte eine Gartenlaube Feuer gefangen und ist dadurch komplett zerstört worden. Dank dem schnellen Einsatz der freiwilligen Feuerwehr Altenau konnte ein Übergreifen des Feuers auf den, direkt neben der Laube befindlichen, Wald verhindert werden.

PKW rutscht in den Straßengraben

Am Mittwoch, den 20.02.2019, kam es auf der B242, in Höhe der Einmündung Am Marienschacht, zu einem Verkehrsunfall. Hier rutschte ein PKW in den Straßengraben. Zu Personen- oder Sachschäden kam es hierbei nicht. Nachdem das Fahrzeug durch ein Abschleppunternehmen geborgen wurde, konnte dieses seine Fahrt selbstständig fortsetzen.

Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Bereits am Dienstag, den 19.02.2019, kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Clausthal-Zellerfeld ein Fahrzeug auf der Altenauer Straße. Im Rahmen der Untersuchung zur Verkehrstüchtigkeit stellten die Beamten Auffälligkeiten, die auf einen Konsum von Betäubungsmitteln hindeuten, bei dem 34-jährigen Fahrzeugführer fest. Ein durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte die Feststellungen der Beamten. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

