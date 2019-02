POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 21.02.2019

Polizeiinspektion Goslar

Fahndungserfolg der Polizei Goslar

In der Nacht vom 23./24.01.2019 kam es in 38667 Bad Harzburg, in der Jonaswiese, zu einem Einbruch in ein Wohnhaus.

Bei dieser sog. "Homejacking Tat" gelangten der bzw. die Täter u.a. an einen Fahrzeugschlüssel, mit dem ein vor dem Haus geparkter PKW Skoda, Typ "Kodiaq" entwendet wurde. Aus ermittlungstaktischen Gründen wurde auf eine aktive Pressearbeit in diesem Fall zunächst verzichtet.

Durch umfangreiche Ermittlungen gelang es den Ermittlern des Zentralen Kriminaldienstes der Polizei Goslar, die Spur des Fahrzeugs aufzunehmen und zu verfolgen.

Gemeinsam mit Fahndungs- und Einsatzkräften aus der PI Goslar konnte das Fahrzeug schließlich am Sonntag, 17.02.2019, gegen 16.00 Uhr, auf einem Autobahnparkplatz in der Nähe von Bad Harzburg gestellt und der Fahrer vorläufig festgenommen werden.

Er stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Ob der 25-jährige Mann aus dem Bereich Quedlinburg noch für weitere Straftaten als den Einbruch und den PKW Diebstahl in Frage kommt, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde durch das Amtsgericht Goslar gegen den einschlägig vorbestraften und hafterfahrenen Mann Untersuchungshaft angeordnet.

Diese Pressemitteilung ergeht im Einvernehmen mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig. Weitere Anfragen sind ausschließlich an die dortige Pressestelle zu richten.

Geldbörse gestohlen.

Goslar. Am späten Mittwochvormittag, 11.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter die rote Geldbörse mitsamt Inhalt einer 73-jährigen Goslarerin, die sie während ihres Aufenthalts in der Rosentorstraße in ihrer linken Jackentasche mit sich führte. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von knapp einhundertzehn Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die möglicherweise entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Geldbörse gestohlen.

Goslar. Am Mittwochvormittag, zwischen 11.05 und 11.15 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter die silberne Geldbörse mitsamt Inhalt einer 67-jährigen Goslarerin, die sie während ihres Aufenthalts in einem Lebensmittelgeschäft in der Kaiserpassage in einer Tragetasche mit sich führte. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von knapp fünfzig Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die möglicherweise entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Verglasung beschädigt.

Goslar. In der Zeit von Dienstagnachmittag, 16.00 Uhr, bis Mittwochvormittag, 07.00 Uhr, zerstörten bislang unbekannte Täter die Verglasung eines Thermopanefensters der Grundschule Unteroker in der Wolfenbütteler Straße. Bei der Tat entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von einhundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Scheibe beschädigt.

Goslar. Am Dienstagnachmittag, zwischen 14.00 und 18.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter die Scheibe der Eingangstür zur Leergutannahme eines Lebensmittelgeschäfts im Wehrdamm. Bei der Tat entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von einhundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Fahrzeug beschädigt und weggefahren.

Goslar. In der Zeit von Freitagnachmittag, 19.00 Uhr, bis Montagnachmittag, 17.45 Uhr, wurde ein in der Clausthaler Straße, Höhe Haus Nr. 4, ordnungsgemäß abgestellter silberfarbener Skoda Yeti mit GS-Kennzeichen durch ein Fahrzeug offenbar bei der Vorbeifahrt bzw. Einfahren in die dort befindliche Bushaltestelle im vorderen linken Bereich beschädigt. Dessen Fahrer entfernte sich mit seinem Fahrzeug anschließend vom Ort des Geschehens, ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern oder seine Art der Beteiligung dem Geschädigten gegenüber anzugeben. Bei dem Vorfall entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Fahrzeug beschädigt und weggefahren.

Goslar. In der Zeit von Montagabend, 19.30 Uhr, bis Dienstagnachmittag, 17.00 Uhr, wurde ein ebenfalls in der Clausthaler Straße, Höhe Haus Nr. 4, ordnungsgemäß abgestellter Kia mit Leipziger Kennzeichen durch ein Fahrzeug offenbar bei der Vorbeifahrt bzw. Einfahren in die dort befindliche Bushaltestelle im vorderen linken Bereich beschädigt. Auch in diesem Fall entfernte sich dessen Fahrer mit seinem Fahrzeug anschließend vom Ort des Geschehens, ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern oder seine Art der Beteiligung dem Geschädigten gegenüber anzugeben. Bei dem Vorfall entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

