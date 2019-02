Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 20.02.2019 -Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56518/4198464

Goslar (ots)

Vermisste Rentnerin ist tot

Die seit gestern Abend aus der Klinik in Liebenburg abgängige 74-jährige Rentnerin ist tot. Sie wurde heute Nachmittag gegen 15.00 Uhr in einem Teich in der Nähe der Poststr. aufgefunden.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Todesursache werden durch das 1. Fachkommissariat der Polizei Goslar geführt. Hinweise auf ein mögliches Fremdverschulden gibt es derzeit nicht.

-Lüdke, KHK-

