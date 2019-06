POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Polizeipräsidium Recklinghausen

Gladbeck

Am Dienstag, um 10:15 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Lkw-Fahrer aus Marl die Essener Straße in Fahrtrichtung Essen. Kurz vor der Einmündung Goethestraße hielt er auf seinem Fahrstreifen. Ein Linienbus fuhr links vorbei und beschädigte dabei den Außenspiegel des Lkw. Anschließend entfernten sich beide Fahrzeugführer unerlaubt vom Unfallort. Es entstand 1.000 Euro Sachschaden an dem Lkw.

Dorsten

Eine unbekannte Fahrzeugführerin fuhr heute, gegen 11:00 Uhr, aus einer Parkbucht an der Borkener Straße los und kollidierte dabei mit dem schwarzen Nissan Pamera einer 44-jährigen Pkw-Führerin aus Dorsten. Diese war ebenfalls gerade aus einer Parkbucht angefahren. Anschließend entfernte sich die unbekannte Frau von der Unfallstelle, ohne Angaben zu ihrer Person zu machen. Sie fuhr einen dunkelbauen Kleinwagen. Es entstand 2.500 Euro Sachschaden.

Gladbeck

Heute Vormittag (09:00 Uhr - 10:30 Uhr) beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer an der Paulstraße den geparkten, grauen Mazda 6 eines 64-Jährigen aus Gladbeck. An dem Pkw entstand 6.000 Euro Sachschaden. Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor.

Hinweise erbittet das zuständige Verkehrskommissariat in Gladbeck unter der Telefonnummer 0800 2361 111.

