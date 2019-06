Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Auffahrunfall - eine Leichtverletzte

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, um 14:40 Uhr, fuhr ein 50-jähriger Hertener mit seinem Pkw, auf dem Resser Weg, auf den Pkw einer 27-Jährigen aus Herten auf. Beide Fahrzeugführer fuhren in Richtung Westen. Die 27-Jährige wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand 3.500 Euro Sachschaden an den Fahrzeugen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1031 oder 02361 55 1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell