Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagnachmittag (16:45 Uhr) befuhr eine 20-jährige Pkw-Führerin aus Schwelm die Bochumer Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Kreuzung Berghäuser Straße/Kölner Straße musste eine 40-Jährige aus Herne mit ihrem Pkw an der Ampel warten. Mit ihr im Fahrzeug saßen eine 18-Jährige und ein 23-Jähriger, beide aus Herne. Aus nicht abschließend geklärter Ursache, fuhr die 20-Jährige auf den wartenden Pkw auf. Die 40-jährige und die 18-Jährige wurden leicht verletzt. Es entstand 5.000 Euro Sachschaden.

