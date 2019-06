Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Zwei Verletzte - beide Pkw nicht mehr fahrbereit

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, um 14:35 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Osterfelder Straße/Hans-Böckler-Straße/Peterstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer 28-jährigen Pkw-Führerin und einem 62-jährigen Pkw-Führer, beide aus Bottrop. Der 62-Jährige befuhr die Peterstraße in Richtung Norden. Die 28-Jährige fuhr in entgegengesetzter Richtung auf der Hans-Böckler-Straße. Im Kreuzungsbereich mit der Osterfelder Straße beabsichtigte sie nach links abzubiegen, dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Der 62-Jährige wurde leicht verletzt, die 28-Jährige musste stationär im Krankenhaus behandelt werden. Es entstand 11.000 Euro Sachschaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1031 oder 02361 55 1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell