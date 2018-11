POL-HAM: Unfallflucht auf der Grünstraße geklärt

Hamm-Mitte (ots) - Die Unfallflucht vom Mittwoch, 7. November, auf der Grünstraße (siehe Pressemitteilungen der Polizei Hamm vom 9.11.2018, 11.58 Uhr und 7.11.2018, 12.57 Uhr) wurde nach einem Zeugenhinweis aufgeklärt. Die Schäden an den beiden geparkten Autos wurden von einer 48-jährige Frau aus Hamm verursacht, die mit einem weißen Opel unterwegs war. Sie hatte ihren Corsa bereits zur Reparatur in eine Werkstatt gebracht. Ermittler der Polizei fanden an dem Auto eindeutige Unfallspuren. Die Vernehmung der Unfallverursacherin steht noch aus. Unsere ursprünglichen Meldungen zu dem Fall finden Sie hier: http://url.nrw/Zz2 , http://url.nrw/Zzh. (cg)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hamm/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell